Prezydent Korei Południowej chce się spotkać z Kim Dzong Unem

„Mam nadzieję, że warunki mogą stać się odpowiednie do takiego dialogu do końca tego roku, ale tylko dlatego, że uważamy, że dialog jest konieczny, nie znaczy to, że powinniśmy z niecierpliwością czekać na dialog” — odpowiedział Moon w wywiadzie dla stacji telewizyjnej CBS News na pytanie, czy mógłby spotkać się z przywódcą KRLD w tym roku.

Spotkania liderów obu koreańskich państw odbyły się dwukrotnie — w Pjongjangu w 2000 i 2007 roku za czasów byłego przywódcy Korei Północnej Kim Dzong Ila — ojca obecnego przywódcy kraju. Spotkanie w 2007 roku na razie było ostatnim.

Moon Jae-in, wygrywając w przedterminowych wyborach prezydenckich w Korei Południowej w maju tego roku, obiecał dołożyć starań, aby naprawić międzykoreańskie stosunki, ale z powodu coraz to nowych testów pocisków balistycznych KRLD na razie tak się nie stało.