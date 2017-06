Sawczenko skomentowała wizytę Poroszenki w USA

© Sputnik. Alexei Druzhinin/Anton Denisov/Press service of the president of the Russian Federation „Zachodnia propaganda zrobiła z Rosji agresora”

Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko obecnie przebywa w Waszyngtonie z roboczą wizytą, gdzie we wtorek spotkał się z prezydentem USA Donaldem Trumpem, wiceprezydentem Michaelem Pencem, sekretarzem stanu Rexem Tillersonem, ministrem obrony Jamesem Mattisem, szefami MFW i Banku Światowego. Według informacji Białego Domu podczas krótkiej rozmowy przywódcy obu państw omówili pokojowe rozwiązanie konfliktu w Donbasie, reformy i walkę z korupcją na Ukrainie. Podsumowując wyniki spotkania, Poroszenko podkreślił, że znalazł w USA niezawodnego partnera strategicznego. Oznajmił także, że Trump zapewnił go co do przedłużenia antyrosyjskich sankcji aż do wypełnienia mińskich porozumień. Jednocześnie Poroszenko na spotkaniu z Tillersonem omówił „drogi udostępnienia broni defensywnej" Ukrainie.

„Nie należy spodziewać się żadnej bezpłatnej broni powietrznej, ponieważ prowadzi to do eskalacji konfliktu, jest to zrozumiałe. Zdecydowane wsparcie — owszem, oczywiście. A kiedy Amerykanie nas nie wspierali? Zawsze zdecydowanie wspierali… Dlatego sankcje (USA przeciwko Rosji będą — red.) wyjątkowo w stopniu odpowiadającym Ameryce. Dlatego nie należy spodziewać się, że ktoś swoimi rękami rozwiąże za nas nasze problemy" — powiedziała Sawczenko w komentarzu dla telewizji 112. Ukraina.