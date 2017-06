„USA nie powinny pozwalać Rosji i Chinom na dominację"

Minister wątpi, że Waszyngton rzeczywiście wierzy, iż ład międzynarodowy będzie tak samo stabilny, jeśli Chinom i Rosji pozwoli się na zajęcie miejsca USA i dominację w ich strefach wpływów.

„Byłby to koniec naszego liberalnego ładu międzynarodowego. Ten ład nadal jest najlepszym ze wszystkich możliwych z powodów etycznych, politycznych i gospodarczych. Chcemy, żeby ten ład trwał. Przynajmniej nie chcemy widzieć jego upadku" — cytuje agencja Reuters słowa Schäuble.

Służb aprasowa prezydenta Ukrainy „Sprawa Ukrainy stała się pochodną relacji amerykańsko-rosyjskich"

Oznajmił także, że Europa powinna wziąć na siebie większą odpowiedzialność, by obronić liberalny i demokratyczny ład międzynarodowy, ponieważ USA wykazują do tego mniejszą gotowość. „Powinniśmy poprawić naszą współpracę, powinniśmy polegać na naszym wzajemnym zaufaniu" — oznajmił minister. Dodał, że należy trzymać się własnych wartości.

Według słów Schäuble główne problemy na świecie, takie jak zmiany klimatu, terroryzm międzynarodowy i migracja mogą zostać rozwiązane dzięki ścisłej współpracy państw.

„Jeśli USA zaczynają wątpić w swoją rolę strażnika ładu światowego, a już widzieliśmy w ostatnich latach oznaki tego, to traktowałbym to jako wezwanie do działania pod adresem Europy, w tym Niemiec" — powiedział minister.