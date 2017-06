Jaki prezent szef Pentagonu dał Poroszence?

Ankieta Wybory prezydenckie na Ukrainie tuż tuż. Kto zostanie prezydentem? Poroszenko 8.1% (16)

Sawczenko 12.2% (24)

Tymoszenko 8.1% (16)

Liaszko 2% (4)

Bojko 0.5% (1)

Połowy z nich nie znam, ale na pewno nie pierwsze 3 opcje 8.6% (17)

Temat Ukrainy mnie drażni, nie odpowiem na to pytanie 60.4% (119) Głosowało: 197 Wszystkie ankiety Poroszenko

Pierwszy zastępca przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy Iryna Heraszczenko nie mogła oprzeć się pokusie podzielenia się z użytkownikami Facebooka informacją na temat spotkania Poroszenki z sekretarzem obrony USA Jamesem Mattisem.

Według niej szef Pentagon wręczył swojemu ukraińskiemu gościowi cenny prezent. Co dokładnie? Nie, nie była to umowa o dostawach amerykańskiej broni na Ukrainę, o co Kijów wcześniej wielokrotnie prosił Waszyngton. I nawet nie były to zdjęcia z satelitów szpiegowskich, z pomocą których Poroszenko byłby w stanie udowodnić, że miał rację, gdy twierdził, że Siły Zbrojne Ukrainy walczą w Donbasie nie ze swoimi ludźmi, lecz z regularną rosyjską armią. Takich zdjęć Mattis najwyraźniej po prostu nie ma.

Szef Pentagonu podarował Poroszence zdjęcie.

„Nawiasem mówiąc, spotkanie w Pentagonie zaczęło się od hymnów Ukrainy i USA, a James Mattis dał Poroszence wspólne zdjęcie z napisem „Od patrioty dla patrioty” — napisała Heraszczenko.

I dodała, że w sali, w której odbywało się spotkanie, członkowie ukraińskiej delegacji znaleźli zegar z „kijowskim czasem”. I to, jej zdaniem, jest „dość symboliczny detal”.