Ukraińcy chcą impeachment'u Poroszenki

Jednocześnie kilka frakcji Rady Najwyższej Ukrainy planuje uruchomienie procedury impeachmentu prezydenta Petra Poroszenki, donoszą „Izwiestija”, powołując się na źródła w partii „Batkiwszczyna”.

Inicjatorem procedury jest liderka partii Julia Tymoszenko. Według rozmówcy gazety, „Batkiwszczyna” jednomyślnie popiera tę inicjatywę, bo „nie można dłużej znosić korupcji i nadużycia władzy”.

Ideę impeachmentu poparł Bloku Opozycyjny i partia „Samopomoc”, a także szereg bezpartyjnych posłów. Według jednego z rozmówców „Izwiestij” w końcowej fazie jest gotowa ją poprzeć także Partia Radykalna Ołeha Laszki, ale dopiero po „ostatecznym ustaleniu rozkładu”.

Z punktu widzenia deputowanego z „Batkiwszczyny” istnieje co najmniej sześć powodów do impeachmentu Poroszenki. Wśród nich najważniejszym jest niewykonanie prezydenckich uprawnień w wielu aspektach.

Inny deputowany „Batkiwszczyny” Serhij Własenko powiedział, że Poroszenko zapracował „na pięć impeachmentów”.

Procedura impeachmentu jest przewidziana w Konstytucji Ukrainy, ale w praktyce z powodu braku odpowiednich przepisów prawa jej przeprowadzenie jest teraz prawie niemożliwe. Była minister sprawiedliwości Ukrainy Ołena Łukasz potwierdziła „Izwiestijom”, że jedynym sposobem, aby artykuł o impeachmencie stał się możliwy do realizacji, jest wprowadzenie regulującej tę procedurę ustawy.

Według gazety projekt ustawy został już złożony do Rady i powinien zostać rozpatrzony w najbliższym czasie.

Kijowska Rada Obwodowa zagłosowała za ustawodawczym umocowaniem procedury impeachmentu Poroszenki, donosi z kolei „Kommentarii.ua”. Postępowanie zdymisjonowania ze stanowiska prezydenta Ukrainy w procedurze impeachmentu zostało zainicjowane przez partię „Batkiwszczyna”. Poparło je 57 z 84 deputowanych.

„Apelujemy do parlamentu Ukrainy o wypełnianie swoich konstytucyjnych obowiązków wobec narodu ukraińskiego i uregulowanie wszystkiego, co niezbędne do dymisji prezydenta Ukrainy w procedurze impeachmentu” — czytamy w oświadczeniu.

Wezwali do przyjęcia nowej ustawy o parlamentarnych komisjach śledczych i wprowadzenia zmian do regulaminu parlamentarnego. Swój apel miejscowi deputowani motywowali tym, że impeachment „to jedyny sposób pociągnięcia prezydenta do odpowiedzialności konstytucyjnej, gdy jego działania w sferze gospodarki i w sferze wojskowej mają znamiona przestępstwa przeciwko suwerenności kraju, przeciwko własnemu narodowi, prawom obywatelskim, bezpieczeństwu narodowemu, sprawiedliwości, przeciwko pokojowi i wreszcie mają oznaki zbrodni wojennych”.