Biały Dom o spotkaniu Putin-Trump

— Wszystko będzie zależeć od gotowości Rosji do rozwiązywania naszych wspólnych problemów. Jeśli dostrzeżemy taką wolę, to chcielibyśmy to zrobić – powiedział rzecznik Białego Domu Sean Spicer.

Z kolei rosyjski prezydent Władimir Putin w wywiadzie dla amerykańskiego reżysera Olivera Stone'a w dokumentalnym filmie „Wywiad z Putinem” podkreślił, że nie naciska na spotkanie z Trumpem.

— Sądzę, że kiedyś na pewno się spotkamy. Ale na nikogo nie naciskamy — powiedział Putin. — Prezydent Trump będzie wypracowywać swoje stanowisko w kluczowych kwestiach z partnerami. Dlatego kiedy (amerykańska) administracja będzie gotowa do konkretnej pracy, niezwłocznie odpowiemy — zapewnił.

Szczyt G20 odbędzie się w dniach 7-8 lipca w Hamburgu.