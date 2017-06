Jego zdaniem Stany Zjednoczone dążą do zniszczenia wszystkiego, co przyczyniło się do zakończenia zimnej wojny.

W sobotę „Politico” poinformowało, że amerykańska administracja analizuje inicjatywę kongresmenów dotyczącą wycofania się USA z traktatu INF.

— Demon zniszczenia opanował amerykański Kongres. Dążą do zniszczenia wszystkiego, co pozwoliło wycofać się z zimnej wojny. Teraz wzięli się za traktat INF – napisał Puszkow na Twitterze.

Traktat INF dotyczy całkowitej likwidacji arsenałów rakietowych pocisków balistycznych pośredniego (IRBM) oraz średniego zasięgu (MRBM) przez USA i Rosję, a także wprowadza zakaz ich produkcji, przechowywania i używania. Został podpisany przez prezydenta USA Ronalda Reagana i I sekretarza KC KPZR Michaiła Gorbaczowa w 1987 roku.