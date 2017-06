Albania w Unii Europejskiej?

Wybory parlamentarne w Albanii odbyły się z przestrzeganiem podstawowych praw i wolności uczestników kampanii wyborczej, jednak zaufanie społeczeństwa do procesu wyborczego mogło zostać podważone z powodu regularnych doniesień o fałszowaniu głosów i presji na elektorat. Oświadczyło to Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE.

„Pozytywnie oceniamy fakt przeprowadzenia wyborów i obietnicę poprawy procesu wyborczego, który w przeszłości regularnie wzbudzał nieufność do tego kluczowego elementu systemu demokratycznego — czytamy w oświadczeniu specjalnego koordynatora i szefa krótkoterminowej misji obserwatorskiej OBWE Roberto Battellego. — W związku z tym rozczarowuje to, że obserwatorzy odnotowali powtórzenie się wydarzeń z ubiegłych lat, a mianowicie niepokoi presja na wyborców i tworzenie negatywnej atmosfery. Mam nadzieję, że nowy rząd znacznie poprawi przestrzeganie kluczowego aspektu wolnych i sprawiedliwych wyborów".

Z kolei szef delegacji Zgromadzenia Rady Parlamentarnej Europy Paolo Corsini podkreślił, że „porozumienie między liderami dwóch głównych partii politycznych pozwoliło na zorganizowanie głosowania, lecz były jednak obserwowane napięcia w procesie wyborczym". „Nadszedł czas, by Albania podjęła działania na rzecz autentycznej demokracji opartej na prymacie prawa" — dodał.

Szef delegacji Parlamentu Europejskiego Eduard Kukan ma nadzieję, że „przeprowadzone wybory stworzą pozytywną atmosferę polityczną, która pozwoli rządowi na osiągnięcie postępu we wdrażaniu reform niezbędnych do przybliżenia wejścia do UE".

Wybory parlamentarne w Republice Albanii zakończyły się w niedzielę. Po przeliczeniu 53,65% głosów Socjalistyczna Partia Albanii z Edi Ramą na czele może liczyć na 73 ze 140 miejsc w najwyższym organie ustawodawczym, którego kadencja wynosi 4 lata. Na drugim i trzecim miejscu znalazły się partie opozycyjne: Demokratyczna Partia Albanii Lulzima Bashy (43 mandaty) i Socjalistyczny Ruch Integracji Petrita Vasili (19). Obecne wybory parlamentarne są 9. z kolei od 1990 roku, gdy w Albanii został wdrożony system wielopartyjny.