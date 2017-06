© AFP 2017/ Steffi Loos Niemcy: Ukraińcy podawali się za syryjskich uchodźców

Syryjskie władze dokładają wszelkich starań w celu zjednoczenia wszystkich narodów i nurtów politycznych kraju. Według słów al Abuda ludzie w kraju zostali wystawieni na ciężką próbę, jaką jest wieloletnia wojna. Jednocześnie amerykańskie kierownictwo dokłada sporo wysiłków, by podzielić naród syryjski, a więc całą Syrię.

Obecnie wszystkie siły Amerykanów są skierowane na Rakkę z kilku powodów. „Po rezygnacji z planu kontrolowanego chaosu w Syrii Amerykanie zaczęli kreować nowy wizerunek «wyzwolicieli i pogromców terroryzmu». Jest to szczególnie aktualne w świetle oskarżeń Donalda Trumpa pod adresem Baracka Obamy podczas kampanii wyborczej. Trump nazwał poprzednią administrację poplecznikiem Daesh i twierdzi, że realizuje zupełnie inną politykę. Zwycięstwa w Rakce pomogą Trumpowi umocnić pozycję w swoim kraju". Co więcej USA potrzebują Rakki do stworzenia przeciwwagi dla rosyjskich wpływów.

Według słów deputowanego Syryjskie Siły Demokratyczne przekazały Amerykanom dużo pełnomocnictw i władzę w Rakce. Jednak, jak uważa al Abud, wkrótce tego pożałują, ponieważ tak samo jak inni sojusznicy mogą stać się kartą przetargową USA.

Syryjskie Siły Demokratyczne powołały radę cywilną, która będzie rządzić w Rakce po ostatecznym zwycięstwie nad Daesh. W sobotę rada podjęła decyzję w sprawie uwolnienia 83 terrorystów w charakterze gestu dobrej woli.