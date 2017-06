Mattis: Iran nie gra w Syrii „według zasad"

© REUTERS/ Yves Herman UE obmyśla zemstę na USA

„Owszem, Irańczycy nie grają według zasad. Uważamy, że Rosjanie podejmowali co jakiś czas próby przekonania ich, by nie robili pewnych rzeczy" — oznajmił Mattis. Na pytanie, czy nie obawia się konfliktu z irańskimi jednostkami walczącymi po stronie syryjskich władz, Mattis odparł: „Nie, jeśli irańskie jednostki nas nie zaatakują". Oświadczenie szefa Pentagonu złożone na pokładzie samolotu, którym ten leciał do Europy, zacytowało biuro prasowe amerykańskiego resortu obrony.