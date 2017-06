MSZ Rosji: Waszyngton szuka pretekstu do nałożenia kolejnych sankcji

Temat wypełnienia przez Rosję postanowień Układu o całkowitej likwidacji pocisków rakietowych pośredniego zasięgu (traktat INF) jest wykorzystywany w Stanach Zjednoczonych jedynie jako kolejny powód do antyrosyjskich sankcji, powiedział RIA Novosti wiceszef Departamentu Ministerstwa Spraw Zagranicznych ds. Nierozprzestrzeniania się i Kontroli Zbrojeń Władimir Leontiew.

„Teraz powstaje wrażenie, że Waszyngton ogłosił konkurs na stworzenie powodów dla antyrosyjskich sankcji i temat traktatu INF niestety nie jest wyjątkiem” — powiedział.

„Nie wiadomo, jaką nagrodę ma nadzieję uzyskać zwycięzcą tego konkursu, ale na tle ogólnej nieuchronnej globalnej przegranej, którą przewidują tego typu gierki, nagroda w najlepszym wypadku będzie pocieszająca. Nie jest także oczywiste, czy uda się komuś skorzystać” — powiedział dyplomata.

Grupa 23 Demokratów w Komisji Sił Zbrojnych Izby Reprezentantów 22 czerwca wniosła kolejny projekt ustawy ws. wojskowego powstrzymywania Rosji. Wśród zastrzeżeń wobec Federacji Rosyjskiej wymieniono rzekome naruszenia przez Rosję Układu o całkowitej likwidacji pocisków rakietowych pośredniego zasięgu (traktat INF). Moskwa zaprzecza tym oskarżeniom. Autorzy proponują, aby opracować plan sankcji przeciwko Moskwie w kwestii traktatu INF, ale nie powiedzieli, o jakich konkretnych sankcjach może być mowa.

Autorzy projektu ustawy żądają od Pentagonu opracowania planu rozmieszczenia w Europie broni precyzyjnej, „aby wzmocnić powstrzymywanie Rosji z pomocą broni konwencjonalnych”.

© Sputnik. Witalij Ankow USA oskarżyły Rosję o naruszenie traktatu INF

Traktat INF zakazuje stronom posiadania rakiet balistycznych naziemnego bazowania i pocisków manewrujących o zasięgu od 500 do 5500 kilometrów. Rosja i Stany Zjednoczone co pewien czas wysuwają wzajemne oskarżenia o naruszenie traktatu INF podpisanego jeszcze w 1987 roku.

MSZ Rosji wcześniej oświadczyło, że Moskwa jest poważnie zaniepokojona wykorzystaniem przez USA nieuzasadnionych danych odnośnie traktatu INF jako pretekstu do kampanii o możliwych środkach przeciwko Rosji. Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow oświadczył, że rosyjskie kierownictwo wielokrotnie potwierdzało przywiązanie do zobowiązań wynikających z traktatu INF i „żadnych naruszeń z naszej strony nie było”. Zaznaczył, że „Stany Zjednoczone przekonują do czego innego, ale przy tym nie przytaczają żadnej konkretnej informacji, którą można by sprawdzić w celu wyjaśnienia sytuacji”. Minister spraw zagranicznych Rosji podkreślił również, że Moskwa „ma bardzo poważne pytania do Stanów Zjednoczonych w kwestii pewnych «wolności» z wypełnieniem traktatu przez samych Amerykanów”.