Rosja przestaje finansować Radę Europy. PACE komentuje

Stosunki na linii Rosja — Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy w ciągu ostatnich kilku lat gwałtownie się pogorszyły. PACE w 2014 i 2015 roku przyjęło szereg rezolucji dotyczących stanowiska Rosji w sprawie Krymu, m.in. pozbawiając rosyjską delegację prawa głosu w trakcie sesji, udziału w pracach organów statutowych, uczestnictwa w działaniach monitorujących organizacji. W 2016 roku Rosji zdecydowała, że nie wyśle niezbędnych do pracy delegacji dokumentów, ale nadal współpracowała z Radą Europy. W 2017 roku Moskwa też zdecydowała, że nie będzie ubiegać się o akredytację w PACE.

Na początku czerwca przewodniczący Dumy Państwowej Rosji Wiaczesław Wołodin poinformował, że Moskwa zawiesi trzecią część składki na rzecz Rady Europy za 2017 roku w wysokości 11 milionów euro.

Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow poinformował sekretarza generalnego RE Thorbjoerna Jaglanda, że płacenie składki zawieszono do przywrócenia pełnomocnictw delegacji Rosji w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy. Jednocześnie Rosja potwierdziła, że będzie nadal przestrzegać konwencji RE.

Rosja wraz z Francją, Wielką Brytanią, Niemcami, Włochami i do niedawna Turcją była jednym z największych płatników do budżetu Rady Europy.

Kox powiedział, że „chciałby doradzić ministrowi Ławrowowi, aby w większym stopniu skoncentrował się na sednie sprawy: co zrobić, żeby rosyjscy parlamentarzyści przyłączyli się do Zgromadzenia, jak zapewnić udział Rosji w zaplanowanych kluczowych głosowaniach w Zgromadzeniu w odniesieniu do nowych sędziów Trybunału Praw Człowieka, naszego nowego rzecznika ds. praw człowieka i w najbliższej przeszłości naszego sekretarza generalnego". W 2018 roku PACE będzie wybierać sędziów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz nowego komisarza Rady Europy ds. praw człowieka, a w 2019 roku nowego sekretarza generalnego Rady Europy.

Jego zdaniem Rosja jest zbyt duża, aby „marnować czas na pogawędki o pieniądzach, powinna skoncentrować się na swoim prawie głosu we wszystkich tych ważnych kwestiach, które są prerogatywą Zgromadzenia".

— Mam nadzieję, że Zgromadzenie będzie normalnie funkcjonować. Z niecierpliwością czekamy na natychmiastową kontynuację owocnego dialogu z rosyjskimi parlamentarzystami — zapewnił Kox. — Jestem przekonany, że nasz komitet prezydencki jest gotów to zrobić — powiedział. — Rosyjscy deputowani zbyt długo byli nieobecni w naszym europejskim Zgromadzeniu, co jest złe dla Rosji i reszty Europy. Nadszedł czas, aby przezwyciężyć problemy i znaleźć rozwiązanie — podsumował polityk.