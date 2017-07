Rosja ma sposób na Koreę Północną

© Sputnik. Iliya Pitalev Dokąd mogą dolecieć północnokoreańskie rakiety?

„Mamy pewne pomysły w postaci konkretnego planu, którym podzieliliśmy się z uczestnikami tego procesu. Proponujemy Stanom Zjednoczonym zrezygnowanie z błędnej logiki eskalacji, w której po kroku z jednej strony następuje odpowiedź, która ma wzmacniać nacisk na drugą stronę. Ale w końcu tworzy się spirala nacisku, z której bardzo trudno jest się wydostać. Więc przede wszystkim trzeba zamrozić sytuację, osiągnąć pewien status quo, a następnie przejść do metodologii stopniowego zmniejszenia napięcia i zwiększenia dynamiki w poszukiwaniu politycznych rozwiązań” — powiedział Riabkow w wywiadzie dla gazety „Izwiestia”.

Według niego Moskwa wzywa USA „do zaangażowania się w te prace”, choć rozumie, że biorąc pod uwagę podżeganą od wielu lat kampanię demonizowania KRLD, Amerykanom ciężko odciąć się od tej logiki nacisku.

„Ale jest to ścieżka bez alternatywy. Nacisk może ostatecznie doprowadzić do starcia. To byłaby katastrofa dla tak istotnego dla wszystkich regionu” — dodał wiceminister.