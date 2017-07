Wspólny front Moskwy i Pekinu wobec działań KRLD

© Sputnik. Host photo agency / Iliya Pitalev Moskwa i Pekin: Przyszłość należy do nas!

Rosja i Chiny są poważnie zaniepokojone rozwojem sytuacji na Półwyspie Koreańskim, wzywają wszystkie zaangażowane państwa do powściągliwości i rezygnacji z prowokacyjnych działań — czytamy we wspólnym oświadczeniu MSZ Rosji i Chin na temat problemów Półwyspu Koreańskiego opublikowanym na stronie rosyjskiego resortu spraw zagranicznych.

Strony wyrażają poważny niepokój w związku z rozwojem sytuacji na Półwyspie Koreańskim i wokół niego. Eskalacja napięć wojskowo-politycznych w tym regionie prowadzi do wybuchu konfliktu zbrojnego i wymaga od wspólnoty międzynarodowej podjęcia wspólnych działań na rzecz pokojowego uregulowania sytuacji na drodze dialogu i konsultacji — czytamy w oświadczeniu.

W dokumencie podkreślono także, że „strony opowiadają się przeciwko wszelkim oświadczeniom i działaniom prowadzącym do napięć i zaostrzenia sprzeczności, wzywają wszystkie zaangażowane państwa do zachowania powściągliwości, rezygnacji z prowokacyjnych działań i wojowniczej retoryki, pokazania gotowości do dialogu bez wstępnych warunków, podejmowania wspólnych aktywnych wysiłków w celu rozładowania napięć".