Janukowycz: Francja, Niemcy i Polska muszą odpowiedzieć za Majdan

© AFP 2017/ Wojtek Radwanski Waszyngton dostarczy Polsce Patrioty

„Rozpoczęliśmy proces składania wniosków do różnych organów, które podniosłyby stopień odpowiedzialności tych państw i konkretnych przywódców uczestniczących wówczas w podpisaniu tego porozumienia. Oczywiście, ponoszą odpowiedzialność polityczną" — powiedział Janukowycz dziennikarzom. „Ale co się tyczy (odpowiedzialności — red.) prawnej i materialnej, w tym ze względu na szkody wyrządzone państwu wskutek bezczynności tych państw, to kwestia ich odpowiedzialności zostanie rozstrzygnięta w najbliższym czasie" — dodał.