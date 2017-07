Waszyngton grozi Korei Północnej

Prezydent USA podkreślił, że rozpatruje konkretne „poważne kroki", jednak na razie nie zamierza o nich mówić.

„Nie lubię mówić o planach, jednak istnieją pewne dość poważne kroki, które rozpatrujemy, chociaż nie oznacza to, że je podejmiemy" — powiedział, komentując sytuację wokół Korei Północnej.

„Zobaczymy, co będzie się działo w najbliższych tygodniach i miesiącach. To, jak zachowuje się Korea Północna — to hańba. Ich zachowanie jest bardzo niebezpieczne i należy podjąć jakieś kroki w tej sprawie".

Jednocześnie zapowiedział, że starty rakietowe, które przeprowadziła Korea Północna, nie obędą się bez konsekwencji.

© REUTERS/ KCNA Wystrzał rakiety balistycznej w Korei Północnej 8

„Prezydent Duda i ja wzywamy wszystkie kraje do przeciwstawienia się temu globalnemu zagrożeniu oraz publicznego pokazania Korei Północnej, że jej bardzo, bardzo złe zachowanie nie pozostanie bez konsekwencji" — powiedział Donald Trump na wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Polski Andrzejem Dudą w Warszawie.

Wczoraj ambasador USA przy ONZ Nikki Haley nie wykluczyła, że Stany Zjednoczone użyją siły wojskowej przeciwko Korei Północnej.

Stany Zjednoczone są gotowe wykorzystać wszystkie możliwości, aby obronić swój kraj i swoich sojuszników. Jedną z takich możliwości jest imponująca potęga wojskowa. Skorzystamy z niej, jeśli będziemy musieli tak postąpić, jednak wolelibyśmy, aby nie zmuszano nas do pójścia w tym kierunku — powiedziała Nikki Haley na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ ws. startów rakietowych Korei Północnej.

Podkreśliła również, że Stany Zjednoczone „nie dążą do konfrontacji na Półwyspie Koreańskim" i wolałyby rozwiązać problem KRLD na drodze dyplomatycznej.

© Sputnik. Evgenya Novozhenina Kreml skomentował sytuację wokół KRLD

USA na pilnym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ w ultymatywnym tonie zażądały od Chin i Rosji, aby zastosowały amerykańską taktykę „zdławienia" KRLD i zagroziły Chinom sankcjami gospodarczymi, jeśli te będą utrzymywać stosunki handlowe z Pjongjangiem.. Bardzo chłodno przyjęto ją również w Japonii.

Ekspert wojskowy Władimir Jewsiejew w komentarzu dla Sputnika podkreślił, że Stany Zjednoczone szykują atak na KRLD, będący ostrzeżeniem dla tego kraju. W odpowiedzi Korea Północna może zaatakować Koreę Południową z wykorzystaniem jednostek specjalnych i artylerii. Politolog uprzedził, że sytuacja wokół Korei Północnej znalazła się na granicy, za którą jest już otwarta konfrontacja zbrojna. Chiński ekspert w Pekinie powiedział natomiast, że prowadzenie dialogu z Chinami z pozycji siły i stawianie im ultimatum jest niedopuszczalne. Z kolei ambasador USA przy ONZ Nikki Haley zapewniła, że brak zgody na amerykańską taktykę nie będzie stanowić przeszkody. Stany Zjednoczone pójdą „swoją drogą", jeśli nie uda się wprowadzić nowych sankcji przeciwko Pjongjangowi w Radzie Bezpieczeństwa ONZ.