Arabska „czwórka” oskarżyła Katar o podkopanie wysiłków mediacyjnych

„Upór katarskiego rządu, odmowa spełnienia żądań czterech państw arabskich wskazują na poziom kontaktów z organizacjami terrorystycznymi, dążenie do zniszczenia, podważenia stabilności i bezpieczeństwa w regionie Zatoki Perskiej i na Bliskim Wschodzie – podkreślono we wspólnym oświadczeniu państw arabskich, opublikowanym przez egipską agencję МЕНА.

Arabska „czwórka” jest zdziwiona, że Katar odrzucił jej żądania. Jak podkreślono, rząd tego kraju zrobił wszystko, aby misja mediacyjna Kuwejtu nie udała się. – Katarski rząd dążył do zerwania wszystkich wysiłków dyplomatycznych zmierzających do rozwiązania konfliktu – oceniono w dokumencie.

Cztery państwa zarzuciły Katarowi, że przyczynił się do przedostania się do mediów informacji na temat wysuniętych żądań, co przesądziło o niepowodzeniu wysiłków mediacyjnych.