Kreml o skutkach zbliżenia się Ukrainy i NATO

Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko powiedział wcześniej, że zaproponował NATO rozpoczęcie dyskusji w sprawie przedstawiania krajowi planu działań na rzecz członkostwa w Sojuszu i jego propozycja została przyjęta.

„To oczywiste, że prezydent Ukrainy chce promować to przyłączenie, ale członkowie NATO nie będą mogli tego zaakceptować. Oznaczałoby to osłabienie NATO, ponieważ de facto żaden z krajów (członków Sojuszu — red.) nie chce znaleźć się w bezpośrednim konflikcie z Rosją. Biorąc pod uwagę to, że sytuacja na Ukrainie jest niestabilna, to nie byłaby korzystna decyzja dla NATO” — powiedział ekspert.

Dla Unii Europejskiej, według niego, przystąpienie Ukrainy do NATO byłoby „najgorszą decyzją, która spowodowałaby jeszcze silniejszy rozłam z Rosją”.