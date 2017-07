Ukraińska ambasada w Waszyngtonie podczas wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych w 2016 roku pomagała Demokratom gromadzić materiały na temat politycznych oponentów z Partii Republikańskiej – pisze „Korrespondent”, powołując się na rzeczniczkę Białego Domu Sarahę Sanders.

— Szczerzę mówiąc sądzę, że ma sens zwrócić uwagę na to, że Komitet Narodowy Partii Demokratycznej koordynował gromadzenie informacji o przeciwnikach politycznych bezpośrednio z ukraińską ambasadą. To nie są słowne oskarżenia. To ustalona działalność, którą zajmowali się oficjalnie – powiedziała.

Sanders podkreśliła, że Demokraci nie widzą w tym problemu.

Jak przypomina gazeta, w opublikowanym raporcie CIA, FBI i NSA stwierdzono, że władze Rosji próbowały podważyć zaufanie amerykańskiego społeczeństwa w proces demokratyczny, poniżyć Hillary Clinton i przeszkodzić w jej wyborze.