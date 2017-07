Trump: Jesteśmy z Putinem na dobrej drodze

„Myślę, że mieliśmy bardzo dobrą rozmowę i myślę, że to dobra rzecz, a nie zła. Ludzie mówią: «Oh, oni nie powinni dochodzić do porozumienia». Co to za ludzie, kto tak mówi? Uważam, że mieliśmy bardzo, bardzo dobrą rozmowę. Jesteśmy wielkimi mocarstwami nuklearnymi” — powiedział Trump w wywiadzie dla stacji CBN.

Według Trumpa „wszyscy byli zaskoczeni”, że jego spotkanie z Putinem w Hamburgu trwał tak długo — prawie dwie i pół godziny. Podkreślił również znaczenie utrzymania kontaktów z Rosją: „Jeśli nie będziemy prowadzić dialogu, stworzy to wiele problemów dla naszego kraju i dla ich kraju. Myślę, że potrzebujemy dialogu”.

Zaznaczył, że przykładem udanej współpracy z Rosją był rozejm w Syrii „gdzie był straszny bałagan i przerażające morderstwa”.

Poprzednie zawieszenia broni „zupełnie nie utrzymały się”, ponieważ „nic nie znaczyły”, dodał amerykański przywódca. „A ponieważ prezydent Putina i prezydent Trump osiągnęli porozumienie, teraz on (rozejm — red.) jest przestrzegany” — powiedział.

Trump jest przekonany, że ​​Waszyngton i Moskwa mogą produktywnie współpracować w różnych dziedzinach poza syryjskim uregulowaniem. „Istnieje wiele innych przypadków, w których udana współpraca może być dobrą rzeczą, ale Putin zawsze będzie chciał (dobrze — red.) dla Rosji, a Trump — dla Ameryki” — powiedział prezydent USA.

Pierwsze osobiste spotkanie Putina i Trumpa odbyło się 7 lipca w kuluarach szczytu G20 w Hamburgu. Przywódcy uzgodnili zawieszenie broni w południowo-zachodniej Syrii i omówili ustanowienie kanału komunikacyjnego między przedstawicielami Rosji i USA w celu rozwiązania sytuacji na Ukrainie.