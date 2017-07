Trump: „Twardo” rozmawiałem z Putinem. Kreml odpowiada

„Byłem bardzo twardy w kontaktach z Putinem” — powiedział Trump w wywiadzie dla agencji Reuters. Jednocześnie podkreślił, że obaj prezydenci mają „bardzo ważne relacje, które mogą uratować wiele istnień ludzkich, na przykład dzięki rozejmowi (w Syrii)”.

Trump przyznał również, że chciałby zapytać rosyjskiego przywódcę, czy wspierała go podczas kampanii wyborczej. „Chciałbym zapytać Putina, czy on naprawdę mnie wspierał” — powiedział szef Białego Domu.

Jednocześnie podkreślił, że w czasie swojej prezydentury podjął szereg kroków, które jego zdaniem nie powinny spodobać się Moskwie.

„Zobaczcie, co zrobiłem. Ceny ropy spadły. Wysyłamy skroplony gaz ziemny do Polski. To jest to, czego nie chce Putin. I jeszcze dołożyliśmy 56 miliardów dolarów na sprzęt wojskowy w porównaniu z zeszłorocznym budżetem. Putin nie chce tego wszystkiego, więc dlaczego miałby mnie popierać?” — powiedział Trump.

Rzecznik prasowy prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow nie widzi „ewolucji” w nowych komentarzach prezydenta USA Donalda Trumpa odnośnie spotkania z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem.

„Odnośnie lidera Stanów Zjednoczonych Ameryki mówiliśmy już, że prezydent zadawał wprost i wyraźnie pytania o kwestie, które ​​go interesowały. Na to otrzymywał dość wyczerpujące i pewne odpowiedzi prezydenta Putina. Dlaczego nie widzę tutaj żadnej ewolucji, o tym już wielokrotnie wspominano” — powiedział Pieskow, odpowiadając na pytanie o to, czy nie wydaje mu się, że ocena Trumpa spotkania z Putinem „ewoluuje”.