Wielka Brytania: Mniejszości narodowe zagrożone jak nigdy dotąd

Nahella Ashraf, aktywistka organizacji „Postawmy się rasizmowi" (Stand Up To Racism), w wywiadzie dla radia Sputnik powiedziała, że ten raport odzwierciedla rzeczywistą sytuację w kraju.

„Myślę, że kością niezgody na referendum ws. Brexitu były kwestie imigracji, a nawet rasizm. Kiedy politycy wykorzystują retorykę, mówiąc o imigracji, uchodźcach, społeczności muzułmańskiej, zwiększa to pewność siebie brytyjskiej mniejszości o ekstremistycznych poglądach i sprawia, że wychodzi ona na ulice i napada na ludzi z innych mniejszości" — podkreśliła Nahella Ashraf.

Aktywistka odpowiedziała również na pytanie, jakie zmiany chciałaby zobaczyć:

„Chciałabym, aby rząd przestał robić z mniejszości cel, aby przestano mówić o uchodźcach i migrantach tak, jakby stanowili oni największy problemem w Wielkiej Brytanii. Chciałabym również, aby przestano atakować muzułmanów i ogólnie społeczność muzułmańską — kiedy jeden konkretny człowiek dokonuje zamachu terrorystycznego w imię tej religii. To, jak policja i media mówią o atakach terrorystycznych, sprawia, że każdy muzułmanin staje się celem, ponieważ jest to rozpatrywane jako ogólny problem ze społecznością muzułmańską. Sądzę, że udało im się zrobić tak, aby muzułmanów traktowano podejrzliwie, i jest to właśnie jedna z przyczyn wzrostu liczby przestępstw na tle nienawiści".

Odpowiadając na pytanie, co jeszcze można zrobić, żeby takich przestępstw było mniej, Nahella Ashraf powiedziała:

„Należy zacząć przyglądać się ultraprawicowym ugrupowaniom ekstremistycznym. Trzeba je zamykać i kontrolować treści, które głoszą.

Oprócz tego policja i władze powinny potraktować ten problem poważnie. Jeśli spojrzymy, jak oświetla się zamach terrorystyczny i przestępcę muzułmanina: nieprawdopodobne zainteresowanie mediów, zakrojone na szeroką skalę śledztwo, na które przeznacza się ogromne środki, wszyscy ludzie, związani z przestępcą, są przesłuchiwani. To, jak nieproporcjonalnie podchodzi się do tych ataków, jest niedopuszczalne. Należy jasno dać do zrozumienia organizacjom ultraprawicowym, że jest to niedopuszczalne" — podkreśliła aktywistka Nahella Ashraf.