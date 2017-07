Kijów wyjaśnił, dlaczego szczyt Ukraina-UE zakończył się bez oświadczenia końcowego

© AP Photo/ Virginia Mayo Szczyt Ukraina-UE zakończył się bez oświadczenia końcowego

„Nie odpowiada mi trochę, że wszyscy zwracają uwagę na to, czy dokument końcowy, czyli deklaracja, został przyjęty, czy też nie. Co prawda, próbowano opracować wspólny dokument — to normalna sytuacja, jednak nie osiągnięto konsensusu. Projekt tego politycznego dokumentu nie wykraczał niestety poza to, co zostało zawarte w tekście Porozumienia o stowarzyszeniu (Ukrainy z Unią Europejską — red.)" — powiedział Jelisiejew.

Dodał również, że stronom nie udało się „zapisać dalekosiężnych celów", dlatego postanowiono „skoncentrować się na konkretnych rezultatach i krokach".

13 lipca poinformowano, że szczyt Ukraina — UE zakończył się bez oświadczenia końcowego. Strona ukraińska nalegała, by we wspólnym oświadczeniu znalazł się odnośnik do frazy z preambuły Porozumienia o stowarzyszeniu o tym, że Unia Europejska „uznaje europejskie dążenia Ukrainy i aprobuje jej europejski wybór". Jednak przedstawiciele UE nie zgodzili się, by w dokumencie znalazły się te słowa.