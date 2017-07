USA podały warunki zwrotu Rosji jej nieruchomości dyplomatycznych

„Ponieważ chcemy dać szansę współdziałaniu i współpracy (z Rosją — red.)” — wyjaśnił Gorka stanowisko Białego Domu w wywiadzie dla stacji telewizyjnej CNN.

„Chodzi o to, że możemy nie mieć wspólnej filozofii, możemy mieć różne spojrzenie na świat, ale rzecz w tym, że istnieją kwestie wywołujące ogólny niepokój” — powiedział przedstawiciel administracji.

Jako przykład takich zagadnień, w który współpraca może się udać, Gorka podał przykład sytuacji w Syrii.

„Nie zapominajcie, że ponad 400 tysięcy osób zostało zabitych w Syrii. To straszne. Ale jeśli widzimy dobrą wolę, która pochodzi z Kremla w odniesieniu do takich rzeczy jak rozejm, to być może jest szansa, że ​​(sekretarz stanu USA) Rex Tillerson chce zobaczyć poprawę stosunków między naszymi dwoma stolicami” — powiedział Gorka.

Wcześniej prezydenci Rosji i USA na szczycie G20 w Hamburgu osiągnęli porozumienie w sprawie rozejmu w południowo-zachodniej Syrii. Specjalny wysłannik ONZ ds. Syrii Staffan de Mistura powiedział, że ONZ uważa ustanowienie rozejmu w południowo-zachodniej części kraju znaczącym krokiem w rozwiązaniu konfliktu.