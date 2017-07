MSZ Ukrainy: Wprowadzenie wiz z Rosją stworzy problemy dla obywateli Ukrainy

© Sputnik. Sergey Averin Ukraińcy nie chcą wiz do Rosji

„Zwyczajne wprowadzenie wiz (z Rosją — red.) nie da nam tego efektu, do którego dążymy. Wręcz przeciwnie, stworzy to poważne problemy w kontekście tego, że Rosja wykorzystuje te problemy w celu dokonania zarówno prowokacji, jak i celowej polityki ograniczeń dla obywateli Ukrainy, którzy mieszkają na okupowanych terytoriach, na terytorium okupowanego Krymu” — powiedział Klimkin podczas „Godziny pytań do rządu” w Radzie Najwyższej w piątek. Według niego po szczegółowej analizie została podjęta decyzja o wprowadzeniu kontroli biometrycznej na granicy dla cudzoziemców.

„Uważamy, że jest to optymalne rozwiązanie i zostanie poparte przez naszych przyjaciół i partnerów” — dodał minister.

Dyskusje na temat wprowadzenia przez Kijów reżimu wizowego z Rosją aktywizowały się po uzyskaniu przez Ukrainę ruchu bezwizowego z UE. Federacja Rosyjska oświadczyła, że podobna inicjatywa spowoduje lustrzane środki.