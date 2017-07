Kadyrow: Przeciwko Czeczenii toczy się wojna informacyjna

© Sputnik. Said Tzarnaev Kadyrow: Czeczeni mają tylko jedną orientację seksualną

„Jestem przekonany, że przeciwko Czeczenii i jej narodowi toczy się dobrze opłacana (z zewnątrz — red.) wojna informacyjna i ideologiczna. Zawsze myśleliśmy, że ciężko jest walczyć z terrorystami i ekstremistami. Jednak jak się okazało, bronić się jest o wiele łatwiej, kiedy widzi się swojego wroga, niż odpierać ataki tych, którzy ukrywają swoje prawdziwe oblicze pod maską przyjaciela" — powiedział Kadyrow na posiedzeniu ws. rezultatów z półrocza z udziałem kierownictwa i dowódców pododdziałów MSW w Czeczenii.

Jego zdaniem taki stosunek do republiki można wytłumaczyć przede wszystkim tym, że zarówno Zachód, jak i Europa nie chcą, aby naród czeczeński zachował swoją tożsamość.

„Jeśli we Francji jakaś kobieta wychodzi za mąż za zmarłego, to jest to normalne. A gdy w Czeczeni pełnoletnia dziewczyna oficjalnie wychodzi za mąż za obopólną zgodą, to jest to wielkie przestępstwo. Mówi o tym od razu Europa, Rada Bezpieczeństwa. Nie podoba im się, że propagujemy zdrowy tryb życia, apelujemy do młodzieży, by budowała swoje życie, kierując się wiarą i interesami narodowymi. Chcą, aby nasz naród upadł jak najniżej i nigdy się nie podniósł" — powiedział Kadyrow.