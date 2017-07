Rosyjski senator: Propozycja Francji i USA ws. Syrii może być obiecująca

Na wspólnej konferencji prasowej w Paryżu prezydent USA Donald Trump oświadczył, że trwają prace „nad drugim rozejmem w kolejnej bardzo trudnej części Syrii". Francuski lider Emmanuel Macron zauważył, że Paryż nie nalega na dymisji syryjskiego prezydenta Baszara Asada. Francja i Stany Zjednoczone wyszły też z propozycją powołania grupy kontaktowej, która zajmie się opracowaniem „mapy drogowej" dla okresu powojennego w Syrii. Powinni się w niej znaleźć stali członkowie RB ONZ, w rozmowach powinien uczestniczyć przedstawiciel prezydenta Asada.

„Wynikła z rozmów propozycja liderów Francji i Stanów Zjednoczonych dotycząca utworzenia grupy kontaktowej odpowiedzialnej za sporządzenie „mapy drogowej" dla przyszłości Syrii z udziałem stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ, „zainteresowanych uczestników regionu", a także przedstawiciela Damaszku może okazać się w pełni skutecznym formatem współpracy pod warunkiem, że nie podkopuje procesów negocjacyjnych w Genewie i Astanie, i że jest w pełni poważna" — napisał Kosaczow na profilu na Facebooku.