Ławrow: „To kradzież w biały dzień"

Wcześniej wysoki rangą urzędnik w Białym Domu poinformował RIA Novosti, że Waszyngton nie zwróci Rosji własności dyplomatycznej bez otrzymania „czegoś w zamian".

„Źródło anonimowe? Wiedzą, że nie mają czystego sumienia. Co się tyczy treści, jeśli to tak, to jest kradzież w biały dzień. Wychodzi na to, że jacyś tam rozbójnicy z dużej drogi komentują tę sytuację. Co to jest: zabrać własność potwierdzoną dwustronnym ratyfikowanym dokumentem międzyrządowym, a żeby ją oddać — działają według zasady «To co moje, to moje, a to co twoje, podzielimy»" — powiedział Ławrow dziennikarzom.

Jednocześnie szef MSZ stwierdził, że w administracji Donalda Trumpa „są jednak zdrowo myślący ludzie", którzy „świetnie zdają sobie sprawę z tego, że ta decyzja w sprawie aresztowania nieruchomości dyplomatycznej, tak samo jak w sprawie wydalenia 35 dyplomatów z rodzinami została podjęta przez administrację (Baracka) Obamy w stanie agonii".

Według niego administracja Obamy wówczas „nie wiedziała, jak zniszczyć nasze stosunki z Waszyngtonem tak, aby administracja Trumpa nie była w stanie ich wznowić".

„Niestety takie gorliwe nastawienie na wyszukiwanie pewnych „ukrytych" kanałów wpływów Rosji na to, co się dzieje w USA, najwyraźniej ku mojemu ogromnemu ubolewaniu nie mija i nie dodaje pewności, że w ramach stosunków międzynarodowych będziemy mogli nawiązać normalną współpracę, czym są zainteresowane wszystkie państwa bez wyjątku" — dodał Ławrow.