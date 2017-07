„Zwycięstwa" Ukrainy drażnią Europę

Portal Apostrophe, powołując się na źródła w europejskich środowiskach dyplomatycznych pisze, że nie ma w tym nic dziwnego, przecież jeszcze w 2016 roku została podjęta decyzja, iż Ukraina nie otrzyma statusu kandydata do UE. Jednocześnie UE jest zmęczona ciągłym wykorzystywaniem Europy przez ukraińskich polityków do autopromocji — czytamy w artykule.

Źródło gazety podkreśliło, że takie stanowisko podziela nie tylko Holandia: „Jest to stanowisko nie tylko Holandii, faktycznie Holandia wyraziła to, o czym myśli wiele innych państw, w tym Niemcy i Francja, które czują, że zostały tu oszukane i dlatego to wszystko staje się stanowiskiem całej UE. Tutaj (europejscy politycy — red.) zaczynają mieć dość wykorzystywania UE we wszystkich przemówieniach promujących ukraińskich polityków". Źródło także dodało, że Europa na razie nie chce słyszeć o żadnych europejskich aspiracjach Ukrainy.