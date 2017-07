Trump zagroził Wenezueli „sankcjami gospodarczymi”

„Wczoraj wenezuelski naród po raz kolejny dał do zrozumienia, że stoi za demokracją, wolnością i praworządnością, jednak jego silne i odważne działania są nadal ignorowane przez złego lidera, który marzy o zostaniu dyktatorem” — oświadczył Trump.

© REUTERS/ OSCARPEREZGV INSTAGRAM Próba przewrotu w Wenezueli

Zaznaczył, że „jeśli reżim Maduro zwoła Zgromadzenie Konstytucyjne 30 lipca, ​​Stany Zjednoczone nałożą zdecydowane i szybkie sankcje gospodarcze”.

Z kolei Departament Stanu USA wezwał także władze Wenezueli, aby anulować zwołanie Narodowego Zgromadzenia Konstytucyjnego.

„Miliony głosów Wenezuelczyków nie powinny być zignorowane. Stany Zjednoczone wzywają rząd Wenezueli do rezygnacji z zaproponowanego zwołania Konstytuanty. Apelujemy do rządów na zachodniej półkuli i na całym świecie, aby wezwać prezydenta Maduro do zawieszenia tego procesu, który zmierza do osłabienia demokracji w Wenezueli” — czytamy w oświadczeniu resortu.

© Sputnik. Aleksiej Nikolski Maduro obiecał, że nie dopuści do przewrotu w Wenezueli

Wcześniej w Wenezueli odbyło się tzw. „narodowe referendum”, które nie miało oficjalnego statusu. Wzięło w nim udział 7,2 miliona osób, z których zdecydowana większość głosowała przeciwko zwołania Zgromadzenia Konstytucyjnego z inicjatywy prezydenta Nicolasa Maduro w celu przygotowania zmian do konstytucji. Władze nie uznają skutków prawnych tego głosowania i nie planują zmiany harmonogramu wyborów do Zgromadzenia Konstytucyjnego zaplanowanych na 30 lipca.

W Wenezueli od początku kwietnia trwają masowe protesty po decyzji Sądu Najwyższego, aby poważnie ograniczyć władzę Zgromadzenia Narodowego. Decyzja została cofnięta, ale zwolennicy opozycji wyszli na ulice, domagając się dymisji członków sądu i przeprowadzenia przedterminowych wyborów. Teraz oni protestują przeciwko zwołaniu Konstytuanty, uważając to za próbę zmiany konstytucji. Według ostatnich doniesień podczas protestów zginęło już ponad 90 osób.