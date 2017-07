Rosja i USA „prawie" rozwiązały problem własności dyplomatycznej

W poniedziałek odbyła się druga runda konsultacji Riabkowa z zastępcą sekretarza stanu USA ds. politycznych Thomasem Shannonem. Jednym z tematów dyskusji był skandal wokół rezydencji dyplomatycznych.

Wczoraj źródło w Białym Domu poinformowało RIA Novosti, że Waszyngton nie zwróci Rosji własności dyplomatycznej bez otrzymania „czegoś w zamian". Kreml odpowiedział na to, że stawianie jakichkolwiek warunków przez USA jest niedopuszczalne. Z kolei szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow nazwał sytuację z aresztowaniem własności dyplomatycznej w USA „kradzieżą w biały dzień".

„Co to ma być: zabrać własność potwierdzoną dwustronnym ratyfikowanym dokumentem międzyrządowym, a żeby ją oddać — działają według zasady «To co moje, to moje, a to co twoje, podzielimy»" — powiedział Ławrow dziennikarzom, wyrażając nadzieję, że w administracji Donalda Trumpa „jednak są zdrowo myślący ludzie".

Wcześniej poinformowano, że Moskwa jest gotowa do podjęcia działań w odpowiedzi. Chodziło między innymi o wydalenie z Rosji kilkudziesięciu amerykańskich dyplomatów i aresztowanie własności dyplomatycznej USA.

Pod koniec 2016 roku administracja Baracka Obamy nałożyła na Moskwę sankcje z powodu „ingerencji w wybory" i „presji na amerykańskich dyplomatów" pracujących w Rosji. USA zamknęły dostęp do dwóch kompleksów mieszkalnych — podmiejskich domów stałego przedstawicielstwa Rosji w Nowym Jorku i rosyjskiego ambasadora w Waszyngtonie. Oba budynki są własnością dyplomatyczną Moskwy.