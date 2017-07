Niemcy są za stopniowym znoszeniem antyrosyjskich sankcji

„Zgodnie z decyzją UE porozumienia z Mińska muszą być wykonane w 100%, zanim sankcje zostaną zniesione w 100%. Myślę, że to niemożliwe. Byłoby prawidłowo stopniowo, konsekwentnie znosić sankcje, aby pokazać, że należy dążyć do pokoju” — powiedział Gabriel w wywiadzie dla magazynu Focus.

Minister zaproponował przegląd polityki wobec Rosji. „Pomimo tego, że teraz wielu opowiada się przeciwko temu, błagam o nową politykę wschodnią i politykę rozładowania napięć” — powiedział.

© AP Photo/ Andrew Harnik Aprobuje, ale z zastrzeżeniami: Biały Dom poparł nowe sankcje przeciwko Rosji

Ponadto szef niemieckiego MSZ skrytykował zamiar amerykańskiego Senatu wprowadzenia nowych antyrosyjskich sankcji, z powodu których mogą ucierpieć kraje europejskie. Oskarżył Waszyngton o to, że jego „polityka zagraniczna staje się przedłużeniem ich polityki gospodarczej”. „Zagonić Rosję w kąt, wypierając rosyjski gaz z Europy i zmuszając Europejczyków do kupowania amerykańskiego — nie, tak nie będzie” — powiedział minister.

Mówiąc o pozycji Moskwy w stosunku do sytuacji na Ukrainie i wobec Zachodu, Gabriel wezwał wszystkich do „próby zrozumienia tego, w jaki sposób inni widzą świat”. Według niego Putin uważa, że ​​Zachód go zawiódł — w szczególności rozpoczynając negocjacje w sprawie stowarzyszenia Kijowa z UE bez udziału Moskwy.

Gabriel wyjaśnił również, że często spotyka się z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, ponieważ Moskwie i Berlinowi nazbierało się „wiele problemów.” Powiedział, że ma nadzieję na bardziej swobodne stosunku, ale w tym celu konieczne jest rozwiązanie konfliktu na Ukrainie.