Rosyjskie i chińskie okręty na Bałtyku to odpowiedź na presję polityczną?

© AP Photo/ Zha Chunming Chińskie okręty wojenne na Bałtyku. W jakim celu?

Pierwszy etap rosyjsko-chińskich manewrów marynarki wojennej „Współpraca Morska 2017" odbędzie się w dniach 21-28 lipca na Morzu Bałtyckim — poinformowało Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej.

Do najważniejszych celów wspólnych manewrów należy zwiększenie efektywności współpracy floty Rosji i Chin oraz przeciwdziałanie zagrożeniom morskim, wypracowanie koordynacji działań załóg okrętów, a także zacieśnienie współpracy między rosyjskimi i chińskimi marynarzami. W resorcie poinformowano również, że w pierwszym etapie manewrów weźmie udział około dziesięć okrętów różnych typów, ponad dziesięć samolotów i śmigłowców Marynarki Wojennej Rosji oraz Marynarki Wojennej Chin.

© REUTERS/ Thomas Peter NATO znalazło nowy powód do paniki

Ekspert ds. problemów regionu Azji i Pacyfiku Władimit Tierechow uważa, że w tym przypadku ważną rolę odgrywa nie tylko wojskowy, ale także polityczny element manewrów.

© Sputnik. Vitaliy Ankov Japonia skarży się na aktywność rosyjskich sił powietrznych

— Wspólne manewry morskie Rosji i Chin są odpowiedzią na presję polityczną, którą w ostatnim czasie wywierano po kolei na Chiny i Rosję w celu oddalenia od siebie dwóch największych konkurentów Zachodu. Dlatego ważna jest tutaj nie tyle kampania wojskowa, co polityczna. Po raz pierwszy chińskie okręty znajdują się tak daleko od swojego wybrzeża i biorą udział we wspólnych ćwiczeniach z rosyjską flotą. Jest to ogromne wsparcie również dla nas, w tym trudnym okresie (złych —red.) stosunków z umownym «Zachodem»: zarówno z Europą, jak i Stanami Zjednoczonymi. Jest to niezwykle ważne dla Rosji, ale także dla Chin — powiedział Władimir Tieriechow na antenie radia Sputnik.

Jego zdaniem te manewry nie mogą nie wywołać pewnych obaw ze strony Zachodu.

Obie strony — zarówno Rosja, jak i Chiny, mogą potwierdzić, że ostatnie próby rozdzielenia nas i przeciwstawienia sobie nie mają perspektyw i w imię wspólnych interesów lepiej z tego zrezygnować. Stosunki między Rosją i Chinami nie noszą charakteru sojuszu wojskowo-politycznego, tak więc nie mamy wobec siebie zobowiazań w sferze wojskowej, jednak są one bardzo bliskie. Oczywiście niepokoi to tych, którzy chcieliby wywierać presję — a to na Chiny, a to na nas. Obecnie to my jesteśmy głównym obiektem takiego nacisku. Uważam, że pod tym względem wsparcie ze strony Chin przyszło w samą porę- powiedział Władimir Tieriechow.