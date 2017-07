USA wzywa Rosję do nasilenia presji na KRLD

Waszyngton wzywa Rosję do nasilenia presji na KRLD, by zmniejszyć zagrożenie - oznajmił ambasador USA w Rosji John Tefft.

„Korea Północna stwarza duże zagrożenie dla USA i prosimy rosyjskich partnerów o nasilenie presji na nią, by zmniejszyć to zagrożenie" — powiedział Tefft dziennikarzom we Włodzimierzu.