Prezydent Filipin nie chce jechać do USA

Prezydent Filipin Rodrigo Duterte powiedział, że nie uda się z wizytą do „nędznej” Ameryki, pomimo zaproszenia prezydenta USA Donalda Trumpa do Białego Domu.

— Co sprawia, że myślicie, że miałbym pojechać do Ameryki? Ani podczas mojej kadencji, ani po niej do tego nie dojdzie. Widziałem Amerykę, jest nędzna — oznajmił przywódca Filipin.

Republikański kongresmen Jim McGovern stwierdził, że nie należało zapraszać Duterte do USA. Polityk zagroził zorganizowaniem protestu, jeżeli przyjmie on zaproszenie Trumpa do Białego Domu.

Prezydenta Filipin od początku swoich rządów prowadzi krwawą walkę z handlarzami narkotyków i narkomanami. Według ONZ w tym czasie w kraju zginęło ponad 6 tys. osób związanych z tym procederem.

Krytycy Dutertego zarzucają mu zlecanie policyjnych samosądów, namawianie do używania siły przez funkcjonariuszy, a także zezwalanie na egzekucje, które przeprowadzają specjalnie powołane do tego szwadrony śmierci.