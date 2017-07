Demokraci: Nie wińcie Rosji za porażkę Clinton

— Gdy przegrywasz z osobą, której rankingi utrzymują się na poziomie 40%, nie obwiniasz innych – Comey’a czy Rosją – a samego siebie – zaznaczył.

Schumer wyjaśnił, dlaczego – jego zdaniem – Clinton przegrała. – Ludzie nie wiedzieli, o co walczymy. Wiedzieli tylko, że jesteśmy przeciwko Trumpowi – powiedział.

W maju rywalka Trumpa w wyścigu do Białego Domu oświadczyła, że przegrała wybory przez Jamesa Comey’a i publikacje WikiLeaks.

Jak podkreśliła, była „na drodze ku zwycięstwu”, dopóki były dyrektor FBI 28 października nie poinformował Kongresu o wznowieniu śledztwa ws. użycia przez nią prywatnej poczty do celów służbowych i zanim „rosyjscy hakerzy” nie opublikowali korespondencji mailowej szefa jej sztabu wyborczego Johna Podesty.

Trump napisał na Twitterze, że jest to „kłamliwy pretekst”, do którego uciekli się Demokraci, by usprawiedliwić swoją przegraną w wyborach.