Niemcy i Francja mają przepis na Donbas

Czytamy to we wspólnym oświadczeniu kanclerz Niemiec Angela Merkel i prezydenta Francji Emmanuela Macrona po rozmowach telefonicznych w „formacie normandzkim". Podkreśla się, że „rozejm między jednostkami wojskowymi i wycofanie broni ciężkiej powinno być priorytetem".

Przywódcy zlecili także trójstronnej grupie kontaktowej „ustalenie i oznaczenie takich stref w ramach przyszłego posiedzenia w dniu 2 sierpnia". Chodziło także o rozejm między siłami w trzech „strefach pilotowych", decyzję w ich sprawie grupa podjęła we wrześniu ubiegłego roku. Przywódcy państw normandzkiej czwórki wezwali do wycofania wojsk i broni z pozycji w stanicy Ługanskaja pod obserwacją i kontrolą misji obserwacyjnej OBWE.

W oświadczeniu podkreślono, że obserwatorom OBWE ma zostać zapewniony bezpieczny dostęp do wszystkich rejonów Donbasu. Ponadto przywódcy umówili się co do wspierania wzajemnych kroków stron w Donbasie w celu wznowienia stosunków gospodarczych.

Kolejne spotkanie doradców przywódców normandzkiej czwórki odbędzie się w sierpniu, sami przywódcy państw i szefowie rządów porozumieli się co do kontynuowania kontaktów telefonicznych.