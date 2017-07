© Sputnik. Sergey Guneev CNN: Tillerson już niebawem może się pożegnać ze swoim stanowiskiem

Rzeczniczka amerykańskiego Departamentu Stanu Heather Nauert zaprzeczyła informacji przekazanej przez CNN, że sekretarz stanu Rex Tillerson zamierza podać się do dymisji.

— To nieprawda. Rozmawialiśmy z sekretarzem stanu. Wyraźnie dał do zrozumienia, że zamierza tu zostać, w Departamencie Stanu. Mamy dużo pracy, którą musimy wykonać. Rozumie to i jest głęboko w nią zaangażowany. Ma wyznaczone spotkania tutaj do końca tego tygodnia, w Waszyngtonie. Z przyjemnością służy prezydentowi — powiedziała Nauert na briefingu.