Chiński MSZ skomentował nowe amerykańskie sankcje

Wszystkie państwa powinny rozwiązywać problemy polubownie, nie powinno się stosować jednostronnych sankcji przy każdej okazji — oznajmił dzisiaj na briefingu rzecznik MSZ Chin Lu Kang, komentując zatwierdzenie przez Senat USA ustawy o sankcjach przeciwko Rosji, Iranowi i Korei Północnej.

„Zwróciliśmy uwagę na odpowiednie wydarzenia, poza tym podkreśliliśmy reakcję Rosji, Niemiec, Francji i innych państw UE. Strona chińska zawsze podzielała opinię, że wszystkie sprzeczności między państwami powinny być rozstrzygane w drodze przyjaznych rozmów" — oznajmił dyplomata. Podkreślił także, że „Chiny opowiadają się przeciwko wprowadzeniu jednostronnych sankcji z byle powodu".

Senat USA przyjął we czwartek ustawę o sankcjach przeciwko Rosji, Iranowi i Korei Północnej. Wcześniej w tym tygodniu Izba Przedstawicieli Kongresu USA przyjęła dokument zdecydowaną większością głosów (419 wobec 3).

Teraz ustawa zostanie przedłożona do podpisu prezydentowi Donaldowi Trumpowi, który ma prawo nałożyć na nią weto. Do odrzucenia weta Kongres będzie potrzebował dwóch trzecich głosów w każdej izbie, co mając na uwadze wyniki poprzednich głosowań, jest bardzo prawdopodobne.