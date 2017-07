Kreml wyjaśnia, dlaczego stracił cierpliwość wobec USA

© AFP 2017/ Brendan Smialowski "Europa powinna przestać narzekać i poprzeć sankcje wobec Rosji"

Ustawa wprowadzająca sankcje trafi na biuro amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa, który może ją zawetować. Kongres może przełamać prezydenckie weto za pomocą większości 2/3 obu izb, co, biorąc pod uwagę rezultaty głosowania, jest bardzo prawdopodobne.

— Pomimo ciągłych ataków ze strony Waszyngtonu, zachowywaliśmy się i zachowujemy się odpowiedzialnie i powściągliwie. Dotychczas nie odpowiadaliśmy na otwarte prowokacje. Jednak ostatnie wydarzenia świadczą o tym, że w pewnych kręgach w Stanach Zjednoczonych zakorzeniła się rusofobia i kurs na otwartą konfrontację z naszym krajem – podkreślono w dokumencie.

© AFP 2017/ Brendan Smialowski Amerykański Senat zatwierdził nowe sankcje wobec Rosji

Prezydent Rosji sankcjonował oświadczenie MSZ, w którym przede wszystkim mowa jest o pozostawieniu sobie przez Moskwę prawa do lustrzanej odpowiedzi na sankcje USA, co może mieć wpływ na amerykańskie interesy – powiedział rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

— Oczywiście takie działania nie są możliwe bez zgody ze strony prezydenta – zaznaczył Pieskow.

Pytany o to, czy przyjęcie tego oświadczenia ma związek z sytuacją wokół rosyjskich nieruchomości dyplomatycznych w USA, rzecznik Kremla powiedział, że „jest to związane z przyjęciem nowej ustawy w sprawie sankcji. W oświadczeniu MSZ jest o tym mowa”. – Powiedziano tam wszystko, nie mam nic do dodania – mówił.

Pieskow poinformował też, że postanowiono nie czekać na wejście w życie ustawy po podpisaniu jej przez prezydenta USA Donalda Trumpa, bo w tym przypadku „ogromne znaczenie przypuszczalnie ma forma, w której opuściła ona Senat”. – Technicznie ta forma już jest w zasadzie ostateczna – zaznaczył.