Będzie śledztwo ws. związków Clinton z Rosją

© AP Photo/ Matt Dunham Trump planuje stworzenie centrum reagowania na zarzuty o „związki z Rosją”

W liście adresowanym do prokuratora generalnego Stanów Zjednoczonych Jeffa Sessionsa i jego zastępcy Roda Rosensteina przewodniczący komisji Republikanin Bob Goodlatte i jego koledzy z partii apelują również, by przeprowadzono dochodzenie w sprawie działalności byłego szefa FBI Jamesa Comeya oraz byłej prokurator generalnej Loretty Lynch i ich roli w kampanii wyborczej z 2016 roku.

Zdaniem autorów listu śledztwo ws. „ingerencji Rosji w wybory", które prowadzi obecnie specjalny prokurator Robert Mueller, koncentruje się tylko na działalności Donalda Trumpa i jego otoczenia.

„Niewyważona, wątpliwa i wyglądająca na nieograniczoną uwaga prokuratora specjalnego, skoncentrowana na Trumpie, dała wielu naszym wyborcom możliwość zobaczenia podwójnych standardów wymiaru sprawiedliwości, które są korzystne tylko dla przedstawicieli władzy i osób, które mają układy" — podkreślają Republikanie.

© REUTERS/ Brian Snyder Demokraci: Nie wińcie Rosji za porażkę Clinton

W liście wymieniono wiele wydarzeń i wypowiedzi Hillary Clinton, Comeya i Lynch, które budzą wątpliwości Republikanów. Tak naprawdę Kongresmeni próbują przypomnieć wszystkie znane opinii publicznej skandale, związane z nazwiskiem byłej kandydatki na prezydenta. Proszą oni np., by sprawdzić, czy decyzja FBI, a dokładniej Comeya, by nie pociągać Clinton do odpowiedzialności za prowadzenie korespondencji służbowej z prywatnego e-maila, była zgodna z prawem. Kongresmeni chcą również, aby były szef FBI został sprawdzony pod kątem legalności wycieku do prasy jego rozmów z Trumpem w 2017 roku.

Politycy apelują również, by wyjaśnić, czy sztab wyborczy Clinton i jej fundacja miały jakieś związki z Rosją i Ukrainą. W tym miejscu wspominany jest zakup koncernu „Uranium One" przez „Rosatom" w 2013 roku: Republikanie chcą skontrolować, czy pozwolenie na tę transakcję nie było związane z darowiznami na rzecz fundacji Clinton.

Członkowie komisji zwracają się także z prośbą o przeanalizowanie przypadków ujawnienia przez pracowników Białego Domu nazwisk Amerykanów, którzy byli inwigilowani. W związku z tą sprawą wymienieni zostali była doradczyni prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego Susan Rice i była ambasador USA przy ONZ Samantha Power.