Rosja odpowiada na sankcje. USA protestują

— Jesteśmy głęboko rozczarowani i wyrażamy protest – powiedziała rzeczniczka Departamentu Stanu USA Heather Nauert.

© Sputnik. Irina Kalaschnikowa Trump podpisze ustawę o sankcjach wobec Rosji

Jak dodała, sekretarz stanu Rex Tillerson i amerykański ambasador w Rosji John Tefft już poinformowali rosyjskie władze o stanowisku Waszyngtonu.

Rosyjskie MSZ ogłosiło, że od 1 sierpnia amerykańska ambasada w Moskwie traci prawo do użytkowania części nieruchomości, w tym rezydencji w rejonie Sieriebriannyj Bor oraz magazynów na ulicy Dorożnej. Z kolei do 1 września personel amerykańskich placówek dyplomatycznych w Rosji ma zostać zredukowany do 455 osób.

To odpowiedź Moskwy na przyjętą przez Kongres ustawę, która wprowadza nowe sankcje wobec Rosji. — Decyzja rosyjskiego MSZ była skonsultowana z prezydentem Rosji — poinformował rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.