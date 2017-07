Niemcy i Francja pracują nad autonomią UE w sferze obronności

Gazeta uzyskała dostęp do dokumentu, który Niemcy i Francja wysłały do pozostałych krajów unijnych z propozycją „stałej współpracy strategicznej” w sferze obronności, jako „uzupełnienie NATO, które nadal będzie podstawą obrony zbiorowej jego członków”. W czerwcu Rada Europejska zapoznała się z projektem i zgodziła się na jego podstawowe założenia.

Jak informuje gazeta, Niemcy i Francja już sformułowały warunki, które muszą spełnić kraje, aby przystąpić do współpracy. M.in. będą to obowiązkowe składki na obronę. Ponadto Europejska Agencja Obrony będzie co roku przeprowadzać inspekcję sił zbrojnych państw, które wezmą udział w projekcie.

Szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini powinna uruchomić proces omawiania tej inicjatywy do końca września. Następnie kraje UE będą miały trzy miesiące na to, aby zdecydować się na udział. Jak pisze gazeta, zdaniem niemieckiego rządu do tej inicjatywy przyłączy się 20-25 państw.