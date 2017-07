Saudyjski ekspert: katarski kryzys się pogłębia

Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Egipt i Bahrajn, które ogłosiły Katarowi bojkot, są gotowe do dialogu z emiratem, jeśli Doha wyrazi prawdziwą chęć walki z terroryzmem.

Oznajmił to wczoraj minister spraw zagranicznych Bahrajnu Chalid ibn Ahmad ibn Muhammad al-Challifa, podsumowując wyniki czterostronnego spotkania szefów MSZ w Manamie.

Saudyjski ekspert strategiczny Anwar Ishki powiedział agencji Sputnik, że katarski kryzys ma tendencję do pogłębiania się.

Ekspert powiedział: „Państwa, które nałożyły blokadę, robią wszystko co możliwe, by pracować z Katarem w ramach Rady Współpracy Zatoki Perskiej, nie wyprowadzając kryzysu na szczebel międzynarodowy". Do osiągnięcia postawionego celu, jakim jest uniemożliwienie Katarowi wsparcia organizacji terrorystycznych, mogą zostać wprowadzone sankcje gospodarcze a nawet jest możliwe wykluczenie emiratu z Rady Współpracy Zatoki — podkreślił Anwar Ishki.

Co się tyczy prawdopodobnego uregulowania ze strony USA, dyplomata powiedział, że w Ameryce została już wypracowana strategia budowania stosunków z Katarem. Polega na podziale ról między odpowiedzialnymi osobami. Na przykład, Trump wyraźnie opowiada się przeciwko terroryzmowi, a sekretarz stanu mówi o zawarciu z Katarem porozumień, które pozwolą kontrolować wszystkie katarskie operacje bankowe. Już teraz przelew każdego rialu z Kataru jest uzgodniony z Ameryką.