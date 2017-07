MSZ krytykuje próby przerzucenia przez USA odpowiedzialności za KRLD na Rosję

„Wzywamy wszystkie zaangażowane strony do powstrzymywania się przed wszelkimi krokami mogącymi doprowadzić do dalszej eskalacji napięć. Odbieramy to jako nieudane próby przerzucenia przez przedstawicieli USA i szeregu innych państw odpowiedzialności za to, co się dzieje, na Rosję i Chiny i niemalże oskarżenia Moskwy i Pekinu o „pobłażanie" ambicjom rakietowo-jądrowym KRLD" — czytamy w wydanym dzisiaj komunikacie rosyjskiego resortu spraw zagranicznych.

Jednocześnie MSZ podkreśliło, że strona rosyjska z dużym niepokojem śledzi rozwój wydarzeń na Półwyspie Koreańskim „wokół nowego startu północnokoreańskiej rakiety balistycznej 28 lipca bezpośrednio naruszającego odpowiednie rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ". „Jednocześnie wzrasta aktywność wojskowa USA, Republiki Korei i Japonii, w subregionie są realizowane plany Waszyngtonu dotyczące rozmieszczenia w Korei Południowej elementów globalnego amerykańskiego systemu obrony przeciwlotniczej" — podkreśla ministerstwo.

MSZ Rosji przypomniało, że to właśnie Rosja i Chiny opracowały wspólny plan wykluczający użycie lub zagrożenie użyciem siły i przewidujący kompleksowe rozwiązanie wszystkich problemów Półwyspu Koreańskiego, w tym jądrowego środkami dyplomatycznymi poprzez nawiązywanie dialogu bez wstępnych warunków.