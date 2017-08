Białoruś o reakcji Zachodu na wspólne manewry z Rosją

© AP Photo/ Mindaugas Kulbis USA otoczą Litwę opieką podczas manewrów „Zachód-2017"

„Każdy prowadzi swoje gry… To gry geopolityczne i taktyczne" — powiedział Gajdukiewicz, komentując planowane zwiększenie liczby amerykańskich wojskowych na Litwie na czas białorusko-rosyjskich manewrów.

Rozmówca agencji wyraził również zaskoczenie zaostrzaniem sytuacji. Według niego rozwój stosunków między szeregiem państw i tak „stanął już w martwym punkcie", a „zimna wojna trwa w najlepsze". „Po co więc jeszcze bardziej zaostrzać sytuację" — powiedział.

Gajdukiewicz podkreślił także, że „ogromna większość ludzi w Europie nie wiedziałaby nawet o tych manewrach, gdyby nie ciągłe „wałkowanie tego tematu w mediach", a wyrażane przez niektórych zachodnich polityków obawy w związku z nadchodzącymi manewrami „ nie są warte funta kłaków".

© Sputnik. Igor Zarembo Jak Zachód zareagował na chińskie okręty na Bałtyku?

„Kogo niepokoją te manewry? Tuż obok dzieją się rzeczy, które powinny być o wiele większym powodem do niepokoju. Niektórzy boją się, że manewry mogą być potencjalnie wymierzone przeciwko komuś… Jest to śmiechu warte. Inni obawiają się, że rosyjsy wojskowi pozostaną rzekomo (na Białorusi po zakończonych manewrach — red.). To kompletna bzdura, rozsądni ludzie nie mogą mieć podobnych obaw" — uważa Gajdukiewicz.

Przypomniał również o długofalowej i ścisłej współpracy Białorusi i Rosji w sferze wojskowej. „Są to zwyczajne manewry. Ze strony zachodnich państw ćwiczenia wojskowe odbywają się regularnie i nikt nie wariuje z tego powodu. Sądzę, że ta histeria prędzej czy później się skończy. Niepokój wyrażają wciąż ci sami gracze. Bardzo często spotykam się z kolegami z zachodnich państw — Polski, Austrii, Włoch… nikt nie pytał mnie o manewry, nie mieli oni żadnych obaw w związku z nimi" — dodał.