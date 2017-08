Czyje interesy reprezentują ukraińskie władze

© REUTERS/ Ukrainian Presidential Press Service/Mykola Lazarenko Dlaczego Poroszenko odebrał Saakaszwilemu ukraiński paszport?

Ustawa, która upraszcza m. in. procedurę otrzymania obywatelstwa i pozwolenia na pobyt w Rosji przez Ukraińców, dyskryminuje prawa obywateli Ukrainy – oświadczyło Ministerstwo Spraw Zagranicznych tego kraju. Zdaniem Kijowa dokument „jest kontynuacją dyskryminacji prawnej i ograniczania praw obywateli Ukrainy, którzy z racji różnych okoliczności mieszkają i pracują” w Rosji, również na Krymie, uznawanym przez Ukrainę za jej terytorium. Zdaniem ukraińskiego MSZ przyjęcie tej ustawy świadczy o „całkowitym braku poszanowania” międzynarodowego prawa.

© Sputnik. Stringer Ukraińcom będzie łatwiej uzyskać rosyjskie obywatelstwo Michaił Jemielianow nazwał reakcję MSZ Ukrainy na rosyjską ustawę histeryczną. I wiąże się ona tym, że uproszczona procedura nadania obywatelstwa pokaże w krótkim czasie, ilu obywateli Ukrainy rzeczywiście uważa się za Rosjan, chce mieszkać i pracować w tym kraju. Jego zdaniem „będą to tysiące osób, być może nawet dziesiątki i setki tysięcy”.

„Będzie to jeszcze jeden dowód na to, że obecne władze Ukrainy nie reprezentują ani interesów ludności rosyjskojęzycznej na Ukrainie, ani samych Ukraińców” – podsumował polityk.

© Sputnik. Stringer Poroszenko: Ukraińska cerkiew powinna być niezależna od Moskwy Aleksiej Płotnikow w wywiadzie dla radia Sputnik wyraził opinię, że strona ukraińska podobnymi oświadczeniami narusza jedną z fundamentalnych zasad praw człowieka, demokracji i wolności, przyjętą na Zachodzie.

— Wybór miejsca zamieszkania i obywatelstwa to jedno z fundamentalnych praw jednostki. Prawa obywatela są zapisane w wielu dokumentach międzynarodowych, zakładają one wolny wybór miejsca, gdzie człowiek chce mieszkać i pracować. Dlatego ze strony ukraińskiej jest wiele sprzeczności. Kijów mówi — jak śmiecie dawać obywatelom Ukrainy wasze obywatelstwo! Jednak jest to wybór każdego człowieka. Przecież nikt nie zmusza Ukraińców, by przyjmowali rosyjskie obywatelstwo.

A możliwości, jakie daje Rosja to właśnie potwierdzenie międzynarodowego prawa humanitarnego, obrona praw i interesów jednostki, jak rozumiane jest to na Zachodzie, do którego Ukraina tak stara się dołączyć. To, że MSZ Ukrainy mówi o naruszeniach prawa międzynarodowego… Cóż, nie ma sensu z tym walczyć. Jeśli człowiek jet chory, to będzie zachowywać się nienormalnie i nazywać czarne białym – powiedział Alieksiej Płotnikow.

© Sputnik. Artyom Zhitenev Ukraińscy superbohaterzy „wyzwalają" Krym Siergiej Cekow w wywiadzie dla agencji Ria Novosti podkreślił, że „władze Ukrainy doskonale zdają sobie sprawę, że Ukraińcy, którzy przebywają w Rosji, porównują sytuację w Rosji z tą u siebie w ojczyźnie i w związku z pogorszeniem się sytuacji socjalno-ekonomicznej na Ukrainie, pogorszeniem poziomu życia ludzi, ubiegają się o pozwolenie na pobyt lub obywatelstwo Rosji”.

Polityk przypomniał również, że zgodnie z Konstytucją Ukrainy, „nie wolno zmuszać nikogo do otrzymania obywatelstwa i zrzeczenia się go”. Tymczasem władze kraju zmuszały obywateli republiki do pozostawania przy obywatelstwie Ukrainy i odmawiały im wydania (potrzebnych – red.) dokumentów” – podkreślił Cekow.