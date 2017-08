Kreml: USA powinny wpłynąć na Kijów w kwestii realizacji mińskich porozumień

USA mogą i powinny wykorzystać swój wpływ na Kijów, by skłonić ukraińskie władze do realizacji mińskich porozumień - oznajmił rzecznik prasowy prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow.

Pieskow podkreślił, że jeszcze za rządów poprzedniej administracji USA „została podjęta decyzja w sprawie uruchomienia kanału wymiany informacji z USA, by bezpośrednio wymieniać informacje dotyczące uregulowania ukraińskiego kryzysu".

© Sputnik. Valeriy Melnikov MSZ Rosji pomoże byłym amerykańskim dyplomatom w znalezieniu pracy

„Ten kanał będzie nadal funkcjonować. Wiedzą Państwo, że USA nie są uczestnikiem normandzkiego formatu, lecz niewątpliwie z naszego punktu widzenia (USA) mogą i powinny wykorzystać swój wpływ, by skłonić Ukrainę do realizacji politycznej części mińskich porozumień" — powiedział Pieskow dziennikarzom, odpowiadając na pytanie o to, jaki komunikat Kreml chce przekazać przedstawicielowi specjalnemu Departamentu Stanu USA ds. Ukrainy Kurtowi Volkerowi, który w najbliższym czasie odwiedzi Rosję, oraz co powinien zrobić w ramach uregulowania konfliktu.