Zamieszanie na granicy polsko-ukraińskiej. Szukają Saakaszwili nawet w bagażnikach

Jak dodał, kontrolowany jest każdy samochód wjeżdżający do tego kraju. — Szukają mnie w bagażnikach samochodów. Nie będę w taki sposób podróżował. Będę podróżował otwarcie. Pójdę tam na własnych nogach i udowodnię moją rację — podkreślił były prezydent Gruzji, którego cytują polskie media.

Saakaszwili powiedział też, że na Ukrainie jest „jednym z najbardziej popularnych polityków. — Pozbawiając mnie obywatelstwa, Poroszenko przyznał, że jestem jego głównym przeciwnikiem. On próbuje pozbyć się swojego oponenta w stylu Związku Radzieckiego - ocenił.

Jego zdaniem na Ukrainie ma większe poparcie w społeczeństwie niż sam Poroszenko. — I on o tym wie. Jeżeli on się boi, to nie znaczy, że i ja mam się bać. On chce być uzurpatorem i dyktatorem. Poroszence się nie uda. Ukraińcy są z natury wolnym narodem i zasługują na więcej – zaznaczył.

Saakaszwili nie posiada obecnie paszportu żadnego kraju. Pojawiły się głosy, aby przyjął polskie obywatelstwo. Polityk jednak odrzucił taką możliwości.

— Nie mam zamiaru starać się o polskie obywatelstwo. Bardzo szanuję Polskę, to najważniejszy kraj dla wolności na świecie, a na pewno w Europie. Mam wiele podziwu dla Polaków. Wielu z moich przyjaciół to polscy politycy. Jednak byłem prezydentem Gruzji przez dwie kadencje, jestem dumny z moich osiągnięć z tego czasu. Teraz jestem oddany Ukrainie, aby uwolnić ją od skorumpowanej oligarchii. To mój obowiązek wobec Ukraińców, nie opuszczę jej. Mam tam wielu zwolenników – wyjaśnił.