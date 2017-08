Londyn gotów jest zapłacić do 40 mld euro za wyjście z UE

© Sputnik. Alexander Vilf W Hiszpanii zwolniono urzędnika, który nie chodził do pracy od 10 lat

— Wiemy, że stanowisko UE to 60 mld euro, a rzeczywista możliwość manewru w dół to 50 mld euro. Nasze jest bliższe 30 mld euro a rzeczywista możliwość manewru w górę to 40 mld euro, nawet jeśli opinia publiczna i politycy nie są na to jeszcze gotowi – powiedziało wysokiej rangi źródło.

Gazeta pisze, że Brytyjczycy proponowali Brukseli 30 mld euro płatne po 10 mld rocznie w ciągu trzech lat po opuszczeniu Wspólnoty w marcu 2019 r. Z kolei UE domagała się 60 mld euro. Ostateczna suma miałaby być ustalona podczas szczegółowych rokowań na temat porozumień handlowych.

Według innego źródła Londyn gotów jest zapłacić „30 i 40 mld euro”. Natomiast jeszcze jeden anonimowy rozmówca „Telegraph" twierdzi, że brytyjska premier zgodzi się na ponad 33 mld euro.